21 yıldır düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, Türkiye'nin dört bir yanından okurları, yazarları ve yayıncıları bir araya getiriyor. Kitapların büyülü dünyasını keşfetmek isteyenler için çeşitli etkinlikler ve zengin bir program sunan fuar, kitap dünyasının önemli isimlerini bir araya getiriyor. Fuarda, katılımcılar yeni kitaplarla tanışma ve sevdikleri yazarlarla bir araya gelme imkânı bulacak.

Ahmet Peker, 30 Kasım 2024 tarihinde saat 13.00-15.00 arasında fuar alanındaki C-20 numaralı stantta, "Çorum’un İlçelerinin Tarihi Eserleri" adlı kitabının imza gününü gerçekleştirecek.

Editör: Haber Merkezi