Dün "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla düze operasyonda gözaltına alınan Özer'in evinde, aracında ve belediye binasında da arama yapılmıştı. 
Sulh Ceza Hakimliğindeki ifadesinin ardından tutuklanan Özer’in İstanbul Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındığı anlar ilişkin görüntülere ulaşıldı. Suçlamaları reddetti. 
Evinde, ofisinde ve makamında yapılan aramaların yer aldığı görüntülerde, Ahmet Özer’in polis eşliğinde emniyete götürülüşü yer alıyor. 

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Editör: İHA AJANS