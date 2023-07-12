Başkan Oğuzhan Yalçın önderliğinde transferde ince eleyip sık dokuyan Kırmızı-Siyahlılar daha önce bilindiği üzere Hollandalı golcü Thomas Vherhydt ve Senegalli stoper Zargo Toure ile resmi sözleşme imzaladı. Bu iki ismin yanı sıra yaklaşık 10 gündür Geraldo, Oğuz Ceylan, Süleyman Luş ve Caner Cavlan transferinde de görüşmeleri sürdüren Çorum FK transfer komitesi dün sürpriz bir şekilde Ahmet İlhan Özek ile yaptığı son görüşmede ön anlaşma sağlandı. 35 yaşındaki kanat oyuncusunun bugün veya yarın Bolu kampına dahil olarak resmi imzayı atması bekleniyor.