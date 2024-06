Çorum FK ile sözleşmesi sona eren Ahmet İlhan Özek, bir veda mesajı yayımladı.

Tecrübeli futbolcu sosyal medya hesabından paylaştığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ailemi uzakta bırakıp geldiğim bu şehirde başkanım, teknik ekibimiz, takım arkadaşlarım ve Çorum halkıyla kendimi hiç yalnız hissetmedim. Esnaf abilerimle totemler yaptık her galibiyet öncesi. Şampiyonluğun kapısından döndük, ama ne kadar birbirini tamamlayan bir takım olduğumuzu gösterdik bu ligde.

Çorumspor’da benim için ayrılan sürenin sonuna geldim. Öncelikle galibiyet ya da mağlubiyet bizim her daim arkamızda olan başkanımız Oğuzhan Yalçın’a, daima yanımızda olan başkanımız Muhsin Dere’ye, futbolcusunun bütün matematiği ile ilgilenen hocalarımıza, aynı amaç için mücadele ettiğimiz futbolcu kardeşlerime, malzemelerimizle sorumlu abilerime, tesislerimizde bulunan tüm yardımcılarımıza ve Çorumspor taraftarına teşekkür ediyorum. Umarım Çorum FK her zaman hak ettiği yerde olur. Hoşça kalın.”

