Geçen sezon Ahlatcı Çorum FK formasıyla 33 maçta 3 gol atıp 6 asist yapan, bu sezon da 3.Lig 1.Grup’ta mücadele eden Bursaspor’un formasını giyen 36 yaşındaki Ahmet İlhan Özek, sezona müthiş bir başlangıç yaptı.

Bursaspor, şampiyonluk hedeflediği sezonun ilk maçında Düzcespor’a konuk olurken, 2-0 gibi net bir skorla kazanarak iyi bir başlangıç yaptı. Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 29.dakikada penaltıdan ve 52.dakikada kaptan Ahmet İlhan Özek attı.

Bursasporlu futbolcular, gollerden sonra kaptan Ahmet İlhan öncülüğünde meşhur “timsah yürüyüşü” yaptılar.