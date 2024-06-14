Başkan Aşgın’dan Ahmet

Hakan’a göndermeli cevap

Gazeteci Ahmet Hakan’ın yerel seçimlerde Çorum’u CHP’nin kazandığını ifade eden köşe yazısına Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından cevap verdi.



Ahmet Hakan’ın Hürriyet Gazetesi’nde yer alan köşe yazısında “Çorum’u bile CHP’nin kazandığı…” şeklideki cümlesi okurların dikkatini çekti. Yerel seçimleri Çorum’da Cumhur İttifakı Adayı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kazandığını gözden kaçıran Ahmet Hakan’ın yanlış ifadesine Başkan Aşgın, esprili bir göndermeyle cevap verdi.

Başkan Aşgın, sosyal medya hesabından, “Değerli Ahmet Hakan, Çorum’dan sevgilerimle… Dr. Halil İbrahim Aşgın, Cumhur İttifakı Adayı - Çorum Belediye Başkanı” şeklinde ve Ahmet Hakan’ı etiketleyerek paylaşımda bulundu.