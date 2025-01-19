Genç çiftin nişanı, dün akşam İstanbul’da, Sinan Engin’in evinde aile arasında yapıldı.

Gelin adayı ile oğlunun nişan yüzüklerini takan Ahmet Ahlatcı, “Yüreğinde güzel duygular taşıyan, sevgiyi ve saygıyı bilen, iyi nitelikli, özgüvenli gençler, ancak huzurun, karşılıklı sevgi ve saygının egemen olduğu bir ailede yetişebilir. Öz benliklerindeki iyilikleri, güzellikleri bu atmosferde zenginleştirebilir, güçlendirebilir.” ifadesini kullanarak, “Elif’i yakından tanıdıktan sonra, oğlumla mutlu bir yuva kuracaklarına, en küçük bir tereddüdüm bile kalmadı” diye konuştu.

Ahmet Ahlatcı, Elif ile Ahmet Emin’e, azami hoşgörü ve anlayışla, birbirlerine olan sevgi ve saygılarını her geçen gün büyütmeleri tavsiye ve dileğini de iletti.

Ayşe-Sinan Engin çiftinin kızları Elif Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Beşiktaş’ın eski yıldız futbolcusu Sinan Engin, halen ülkemizin en ünlü futbol yorumcularından biri.

Ahmet Emin Ahlatcı ise ekonomi alanında lisans eğitimini Amerika’da almıştı.

Ahmet Ahlatcı ile oğlu Ahmet Emin Ahlatcı’nın da Beşiktaş taraftarı oldukları biliniyor.

Editör: Haber Merkezi