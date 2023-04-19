Çorum’un B klasman futbol hakemi Ahmet Ecevit, bugün Çorum FK’nın da yer aldığı 2.Lig Beyaz Grup’ta, Somaspor’la Arnavutköy Belediye arasında oynanacak 33.hafta maçını yönetecek.

TFF’den yapılan açıklamaya göre, Soma Atatürk Stadı’nda, saat 15.00’te başlayacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Karabük bölgesinden Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Hatay bölgesinden Muhammet Münir Dadı yapacak. İzmir bölgesinden Erdem Temel de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Profesyonel liglerde bugüne kadar 47 maçta düdük çalan Ahmet Ecevit, Somaspor’un dördüncü, Arnavutköy Belediyespor’un ise ikinci kez maçını yönetecek.

(Hüseyin AŞKIN)