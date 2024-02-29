Çorum’un B klasman futbol hakemi Ahmet Ecevit, bu hafta 2.Lig maçında düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, 2.Lig Beyaz Grup’ta bugün Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol Kulübü ile İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor arasında oynanacak 28.hafta maçını Ahmet Ecevit yönetecek. Mersin Stadyumu’nda, saat 14.00’te oynanacak maçta Ahmet Ecevit’in yardımcılıklarını Karabük bölgesinden Muhammet Oğuzhan Öztaş ve Ankara bölgesinden Faruk Yağlı yapacak. Yine Ankara bölgesinden Mustafa Ünver de maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.

Maç öncesinde Esenler Erokspor 59 puanla lider, Yeni Mersin İdmanyurdu ise 50 puanla 4.sırada yer alıyor.