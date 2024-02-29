Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 3 Mart Pazar günü, sahasında Bandırmaspor’la oynayacağı maçı Şanlıurfa bölgesi hakemlerinden Ömer Faruk Gültekin yönetecek. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçta Gültekin’in yardımcılıklarını İstanbul bölgesinden Erkan Akbulut ile Oğuz Kağan Çalışır yapacak. Saat 19.00’da başlayacak maçta Batman’dan Mehmet Terece de dördüncü hakem olarak görev alacak.

GÜLTEKİN İKİNCİ KEZ GELİYOR

Orta hakem Ömer Faruk Gültekin, kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın ikinci kez maçını yönetecek. Ahlatcı Çorum FK, Gültekin’in yönettiği maçta, 2018-2019 Sezonunun 9.haftasında Bucaspor’u konuk etmiş ve 21 Ekim 2018’de, Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı’nda oynanan maçı Emrah Kaya, Yakup Alkan (2) ve Mikail Albayrak’ın golleriyle 4-1 kazanmıştı.

Ömer Faruk Gültekin, Bandırmaspor’un ise ilk kez maçını yönetecek.