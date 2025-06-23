Çorum'da 1980 yılında yaşanan ve onlarca insanın hayatını kaybettiği olayların üzerinden 45 yıl geçti. Yaşanan olaylarda fırında yakılarak katledilen Ahmet Doğan, Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Eşençay Köyü’ndeki mezarı başında anıldı.

Anmaya platform bileşenleri, insan hakları savunucuları ve Ahmet Doğan’ın yakınları katıldı. Katılımcılar ellerinde karanfillerle mezar başında bir araya gelirken, yapılan basın açıklamasında adalet talebi bir kez daha dile getirildi.

“KATLİAMLAR UNUTTURULMAK

İSTENİYOR, BİZ UNUTMUYORUZ”

Platform adına yapılan açıklamada, yıllardır dile getirilen hukuk ve adalet taleplerinin karşılıksız bırakıldığına dikkat çekilerek, “Maraş’ta, Sivas’ta, Gazi’de katledilenleri anmadan Ahmet Doğan’ı anmak olmaz. Bugün Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş ve diğer siyasi mahkûmlar için adalet istemeden Çorum’da kaybettiklerimiz için adalet talep edemeyiz” ifadelerine yer verildi.

“İKİ TEMEL TALEBİMİZ VAR”

Yıllardan buyana Çorum olayları anmalarında iki temel taleplerinin bulunduğunun belirtildiği açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“Bu taleplerimizden birincisi Çorum katliamı insanlığa karşı suç olduğundan katliam dosyaları resen yeniden açılsın ve sorumlular tespit edilsin. İkinci talebimiz ise şehrin meydanına katliamın unutulmaması için Barış Anıtı dikilsin.

Çorum Katliamı, bir planın uygulanması suretiyle ve siyasi, felsefi, ırksal veya dini saiklerle nüfusun sivil bir grubuna karşı işlenmiş suçtur. Bu suç iktidarı elinde tutanlar tarafından, iktidara gelecek askeri cunta tarafından sivil faşistler eli ile işlense bile suçun asıl faili, azmettireni 12 Eylül cuntasıdır.

12 Eylül generalleri, 1923’te Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’in ekonomik, sosyal, bilimsel tüm kazanımlarını geri almak istiyordu. 12 Eylül’den sonra Özal eli ile ve devamında Demirel ve Erdoğan eli ile tüm devlet kuruluşları özelleştirildi. Ülkenin yer altı ve yerüstü zenginlikleri sermayeye peşkeş çekildi. Bilimsel eğitim ortadan kaldırıldı.”



“12 EYLÜL DARBESİ İÇİN ZEMİN GEREKLİYDİ”

“Bugün köylünün ürettiği ürün yok pahasına satılıyor. İşçilerse açlık ve sefalete mahkûm ediliyor. İşçiyi köylüye, köylüyü işçiye düşman ediyorlar. Ama zenginler lüks içinde yaşıyor, ama sermayedarlar 10-15 yılda dünya dolar milyarderi haline geliyor.

İşte 21 Eylül darbesi birileri hemen zengin olsun diye yapıldı. Birileri lüks ve şatafat içinde yaşasın, devlet malına çöksün diye darbe yapıldı.

Tabi ki darbe için kaos ve iç çatışma gerekliydi. Onun için ısrarla Çorum’da yaşananları Alevi-Sünni çatışması olarak gösterdiler. Alevilerin ölümüne neden olan yoksul insanları sivil faşistleri kullandılar. İşte tüm belgeler ve tarihi doku 45 yıl öncesinde duruyor.”

"TARİHSEL HAFIZAYI DİRİ TUTMAK ZORUNDAYIZ"

Olayların faillerinin halen yargılanmadığına ve gerçek sorumluların adalet önüne çıkarılmadığına dikkat çeken açıklamada, “45 yıl öncesini unutan bir toplum olmamak için bugün buradayız. Ahmet Doğan şahsında tüm kaybettiklerimizi unutmamak için buradayız. Fakat 45 yıl öncesine takılıp kalmıyoruz.

Birilerine bu anmalar anlamsız gelebilir, birileri ‘bu eski yaraları kaşımayın’ diyebilir, birileri ‘unutulsun, yaralar kabuk bağlasın’ diyebilir. Fakat biz diyoruz ki, unutursak lanet olsun, unutursak kanımız kurusun. Biz unutursak daha çok Çorum olur, daha çok Gazi olayları olur, daha çok Ekrem İmamoğlu tutuklanır, daha çok zulüm devam eder” denildi.

Platform ayrıca tüm halkı, 27 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan panele ve 3 Temmuz 2025’te düzenlenecek basın açıklamasına tüm yurttaşları davet etti.