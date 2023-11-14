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Ortaköy Belediye Başkanlığı’nın Kasım ayı Meclis Toplantısı’nın 03.11.2023 ve 18 sayılı kararı ile Çorumlu işadamı Ahmet Ahlatcı’nın ismi Suyolu Mahallesi’nde bulunan bir sokağa verildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları ile Çorumgaz AŞ. tarafından ilçelerine doğalgaz çalışmalarına başlanarak 2023 yılı için planlanan kısmın altyapı çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



Yapılacak kontrollerin ardından önümüzdeki hafta içerisinde doğalgazın ilçede yakılmış olacağını belirten Başkan İsbir; “ ‘Marifet iltifata tabidir’ prensibi ile yola çıkıp vatandaşlarımızın da görüşlerini alarak yapılan hizmetin vefasını iletmek amacıyla Kasım ayı meclis toplantımızda yeni açılan Şapinuva ve Atatürk Caddelerini birbirine bağlayan sokağa Çorumgaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’nın isminin verilmesini meclis üyelerinin görüşlerine sundum ve teklif Belediye Meclisi’nden de geçerek sokak isminin “Ahmet Ahlatcı Sokak” olmasına karar verildi. Belediye Meclis üyelerimize ve ilçe halkımıza bu duyarlı ahde vefalı davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum, hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.