AHL Park’ın üçüncü katında yer alan ve işletmeciliğini Sümeyye ve Buğrahan Yılmaz çiftinin yaptığı “Armoni Lezzet Atölyesi”nde düzenlenen etkinlikte öncelikle çikolata yapımının nasıl olması gerektiği hakkında bilgi verildi ve atölyede glutensiz çikolata imalat çalışması yapıldı.



5 kişilik gruplar halinde sütlü çikolata, beyaz çikolata ve çeşitli meyve dolguları kullanılarak eğitime devam edildi. İki buçuk saatlik bir çalışmanın sonunda birbirinden lezzetli glutensiz çikolatalar imal edildi. Daha sonra bu glütensiz ürünler katılımcılara test edilmek üzere ikram edildi. Dernek üyeleri Mualla Kılıç, Yasemin Kılıç, Selma Akoğlu ve Meva Özden’nin de katıldığı workshop büyük beğeni topladı.

İşletme sahibi Buğrahan Yılmaz, Talep olması durumunda glutensiz ürün çeşitlerini artırabiliriz. Özellikle glutensiz wafle, çikolata çeşitleri ve künefe gibi tatlıları menümüze ekleyebiliriz. Atölye çalışmaları yapmak isteyen tüm çölyaklılara kapımız açık” dedi.

Etkinlik hakkında açıklama yapan Çölyak Derneği Başkan Yardımcsı Hacer Kesici, “Gerçekleştirilen bu güzel etkinlik için Sümeyye ve Buğrahan Yılmaz çiftine teşekkür eriyoruz. Yeni açılan Armoni Lezzet Atölyesi hayırlı olsun. Birbirinden lezzetli çikolatalar yaptık. Bu glütensiz ürünlerin hem yapımında olmak hem de tadına bakmak bizi çok mutlu etti” dedi. (Haber Merkezi)