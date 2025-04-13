AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Polis Teşkilatı’nın 180. yılını AHL Park AVM’de kutladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın 180. kuruluş yıl dönümü, AHL Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Etkinliğe, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz de katıldı.

Etkinlik kapsamında kurulan tanıtım standını ziyaret eden Av. Yusuf Ahlatcı, “Bugün, Türk Polis Teşkilatımızın 180. kuruluş yıldönümünü, tüm polis teşkilatımızın fedakâr çalışanları ve değerli Çorum halkıyla birlikte kutlamaktan büyük gurur duyuyorum. Türk Polis Teşkilatımız, kurulduğu günden bugüne milletimizin huzuru, güvenliği ve devletimizin bekası için canla başla görev yapmaktadır. 180 yıl boyunca polislerimiz, gece gündüz demeden, en zor koşullarda, ülkemizin güvenliğini sağlamış ve milletimize hizmet etmiştir” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, polis teşkilatının tarihi boyunca verdiği mücadelelere değinerek, “Türk Polis Teşkilatımızın 180 yıllık köklü geçmişi, bu ülkenin güvenliği için büyük bir emek ve fedakârlık hikâyesidir. Bizler de bu kahraman teşkilatımızla gurur duyuyoruz. Bu özel günde, başta şehit polislerimiz olmak üzere tüm polis teşkilatımızın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyor, onların güvenliğimiz için yaptıkları her türlü fedakârlığı takdirle karşılıyoruz” dedi.

Ayrıca, ziyaretin ardından vatandaşlarla sohbet eden ve bilgilendirmeler yapan katılımcılar, polislik mesleği hakkında bilgi alırken, teşkilatın 180 yıllık geçmişine dair bilgiler edindiler. Etkinlikte, Çorum halkıyla bir araya gelerek, polis teşkilatının önemini ve tarihini anlatan Ahlatcı, bu tür organizasyonların halkla polis arasındaki bağları güçlendirdiğine de dikkat çekti.

Editör: NURDAN AKBAŞ