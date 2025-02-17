AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile bir araya gelerek, Çorum'a yapılacak spor yatırımları ve gençlerin ihtiyaçlarına yönelik görüşmelerde bulundu.

Görüşmede, Çorum'un spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin spor faaliyetlerine daha fazla katılım sağlaması için çeşitli projeler masaya yatırıldı. Ahlatcı, Gençlik ve Spor Bakanı Bak'a, Çorum'daki spor tesislerinin modernize edilmesi ve yeni tesislerin inşa edilmesi konusunda taleplerini iletti.

Gençlerin ihtiyaçlarına da değinilen ziyarette, Ahlatcı, özellikle gençlerin eğitim ve spor alanında daha fazla fırsatla desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Bakan Bak, Çorum’a yapılacak yatırımlar konusunda gerekli adımların atılacağını belirterek, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projelerin hızla hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.