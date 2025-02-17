4-5 takımın şampiyonluk mücadelesi verdiği BELTAŞ 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi’nde bu hafta sonu 6.hafta maçları oynandı.

Haftanın ise en kritik maçı kuşkusuz Alaca’da Alaca Belediyespor ile H.E.Kültürspor arasında oynandı. Şampiyonluğun iki güçlü adayının karşı karşıya geldiği maç 0-0 devam ederken, mücadelenin 90+6 dakikasında yaşanan bir pozisyon gündeme bomba gibi düştü. Kültürspor ceza sahası içerisinde Alaca Belediyesporlu bir futbolcuya yapılan müdahaleye orta hakem önce penaltı noktasını gösterirken, daha sonra kararını değiştirip müdahalenin dışarıda olduğunu belirterek serbest vuruş kullanılmasına karar verdi.

Orta hakem İlhan Aycan’ın bu kararına maçı tribünde izleyen Alacalı futbolseverler büyük tepki gösterdi.