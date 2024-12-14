Ahlatcı Holding, altın madenciliği sektöründe büyük bir adım attı. Şirket bünyesinde faaliyet gösteren Ahlatcı Altın İşletmeleri, mevcut altın madeni ruhsatlarını değerlendirerek 125 milyon dolarlık bir altın işletme tesisi kurma kararı aldı. Bu yatırımın duyurusu, Enerya Enerji tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapıldı.

Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden, Çorum’un gururu Ahlatcı Holding, altın sektöründeki gücünü daha da artırmaya hazırlanıyor. Holding bünyesinde faaliyet gösteren Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş., altın işletme tesisi kurmak için 125 milyon dolar değerinde dev bir yatırım kararı aldı.

Bu büyük adım, Ahlatcı Holding’in enerji sektöründeki iştiraki Enerya Enerji tarafından 12 Aralık 2024’te Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama ile duyuruldu. Açıklamada, altın işletme tesisi kurulumunun mevcut altın madeni ruhsatları kapsamında yapılacağı belirtildi.

TÜRKİYE ALTIN SEKTÖRÜNDE YENİ BİR GÜÇ MERKEZİ

Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş., sahip olduğu geniş madencilik lisansları ile Türkiye’nin altın madenciliği alanındaki potansiyelini harekete geçirmeyi hedefliyor. Yeni tesisin, sektördeki yerel ve uluslararası rekabeti artırması bekleniyor.

YATIRIM DETAYLARI KAP’A BİLDİRİLDİ

Enerya Enerji bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri’nin, sahip olduğu altın madeni ruhsatları ile ilgili altın işletme tesisi kurulması için 125 milyon dolar yatırım yapma kararı ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş.'nin (Ahlatcı Altın İşletmeleri) 12.12.2024 tarihli yapılan yönetim kurulu toplantısında, Ahlatcı Altın İşletmeleri'nin mevcut durumda sahip olduğu altın madeni ruhsatları ile ilgili olarak altın işletme tesisi kurulması için 125.000.000 USD tutarında yatırım yapma kararı alındığı hususu şirketimize bildirilmiştir."