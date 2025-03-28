Ahlatcı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Sungurlu İlçe Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Ahlatcı ve Dere’nin buluşmasında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) devam eden ve planlanan savunma sanayii yatırımları masaya yatırıldı.

Sungurlu, Çorum'un kalkınma odaklı bölgelerinden biri olarak savunma sanayii yatırımlarıyla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Ahmet Ahlatcı'nın ziyareti, bu yatırımların önemini ve bölgenin stratejik değerini bir kez daha gündeme getirdi. Ziyarette, Sungurlu OSB'deki mevcut projeler ve gelecek planlamaları detaylı bir şekilde ele alındı.

Sungurlu Belediye Başkanı Dere, ziyaretle ilgili memnuniyetini dile getirerek, Ahmet Ahlatcı’ya teşekkürlerini iletti. Dere, “Ahlatcı Holding’in desteği ile Sungurlu’muzun savunma sanayiinde önemli bir üs haline gelmesini hedefliyoruz. Bugünkü görüşmelerimiz, bu yolda attığımız sağlam adımların bir göstergesidir” diye konuştu.

Ziyarette Ahlatcı ve Dere yatırımların sürdürülebilir kalkınmaya katkısının altını çizerek bölgedeki işbirliklerinin artarak devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Editör: Haber Merkezi