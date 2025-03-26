Bu kapsamda Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından şehitlik ziyaret edilerek dua edildi. Ziyaret sonrasında adliye konferans salonunda Çanakkale Şehitlerini anma programı düzenlendi.

Programa Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Muhammed Fahrettin Güvenç, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları, Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı Bayram Kızılova, adliye ve denetimli serbestlik personeli ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, sinevizyon gösterimi ve Sağlık Meslek Lisesi Müdürü Kerim Mandıralıoğlu’nun günün anlam ve önemini belirten konuşmasıyla devam etti.

Programın devamında İmam-Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafındın Çanakkale Savaşı ile ilgili türkülerin söylenmesi, şehitlerimizin ruhuna Kur’an-ı Kerim okunması ve dua yapılmasıyla sonra erdi.

Program sonunda İmam-Hatip Ortaokul öğrencileri Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan’ı ziyaret ettiler.

Editör: HABER MERKEZİ