Ahlatcı Holding olarak yepyeni ve farklı bir projeyle, tarihi bir sorumluluğu yerine getirmenin heyecanını yaşadığını söyleyen İş insanı Ahmet Ahlatcı, Mesleki Eğitim Merkezi kurmalarının iki teme amaca hizmet ettiğini, ilkinin ülkenin ara eleman ihtiyacını karşılayarak istihdama katkı sağlamak, ikincisinin ise Anadolu topraklarının temel taşı, ekonomi çarkının vazgeçilmez dişlisi, yok olmaya yüz tutan zanaatkarlığı tekrar gün ışığına çıkarmak istediklerini söyledi.

Bir zanaat dalı olan kuyumculuğun şanslı meslek gruplarından biri olduğunu, Anadolu’nun bilinen en eski mesleklerinden olan kuyumculuğun tarihinin yaklaşık 5 bin yıl öncesine dayandığını ve bu kadar köklü geçmişi olan bu meslek grubunun yapılan ürüne gösterilen rağbetin düşmesi ya da fabrikasyon üretimlerin artması gibi pek çok nedenle günümüzde neredeyse yok olmakla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Ahlatcı: “Bir mıhlama sanatı olan kuyumculukta, zanaatkâr, takının mücevhere dönüşmesini sağlar. Pek çok zanaat dalında olduğu gibi geçmiş dönemde Anadolu’da kuyumculuk, usta-çırak ilişkisi ile yürütülmüştür. Günümüzde ise, gençlerimizin lise ve meslek yüksekokullarında kuyumculuk üzerine eğitim alması mümkün hale gelmiştir. Tam da bu noktada; Ahlatcı Holding olarak gençlere yapılan her yatırımın, aslında geleceğe yapılan en kıymetli yatırım olduğunun farkındayız ve kuyumculuk zanaatının gelecek nesillere aktarılacağı Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezimiz ile gençlerimize yapacağımız yeni yatırımımızın heyecanı içerisindeyiz” dedi.

Gençler için eğitim, sanat, spor ve mesleki alanlarda, onların gelişimlerine yapılacak her katkının hem onların kişisel başarılarını artıracağını hem de ülkemizin rekabet gücü ile toplumsal refahını güçlendireceğini vurgulayan Ahmet Ahlatcı; “Bugün gençlerimize sunacağımız her fırsat, geleceğin liderlerini, sanatçılarını ve bilim insanlarını yetiştirecek; bu sayede, hem ülkemizin geleceği güvence altına alınacak hem de dünya sahnesinde daha güçlü bir konuma sahip olacağız. Bu anlamlı projeyi, tarihimizin izlerini geleceğe taşımak ve bu köklü zanaatı, modern eğitimle buluşturmak adına önemli bir adım olarak görmekteyiz. Bu merkez, yalnızca bir eğitim yuvası değil; aynı zamanda gençlerimize istihdam güvencesi ve parlak bir gelecek sunan bir kapı olacaktır” şeklinde konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde hayata geçirdikleri proje ile gençlerin hep diploma hem de takı ustası olarak iş imkanına kavuşacağını, kuyumculuk sektörünün ise nitelikli insan kaynağı kazanacağını dile getiren Ahmet Ahlatcı, 100 erkek ve 50 kız öğrencinin belirlendiğini, öğrencilerin okurken diğer desteklerle birlikte asgari ücretin üçte biri ve yarısı kadar öğrenim desteği alacağını, 4 yıl sonunda öğrencilere Kuyumculuk ve Takı Ustalığı Belgesi ile Meslek Lisesi diploması verileceğini, ayrıca mezuniyet sonrası Ahlatcı Metal Rafineri’de istihdam edilecek erkek çalışanlara bedelli askerlik ödemesi ve kadın çalışanlara erkeklerle aynı miktarda çeyiz desteği sağlayacaklarını ifade etti.

Kadim bir zanaat olan kuyumculuk mesleğini teknoloji ve çağdaş eğitimle harmanlayarak yeni nesillerin ellerine teslim etmek istediklerini de belirterek mezun öğrencilerin tarihi bir misyon ile bayrağı gelecek nesillere taşıya cağını da kaydeden Ahlatcı, projeye desteği için Çorum Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

