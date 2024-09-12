Valilikte düzenlenen imza töreninde konuşarak ilimizde açılacak olan merkezin Türkiye’ye örnek olacağına inandığını ve diğer sektörlerde de iş insanlarının bu tür merkezler kurmasına vesile olacağına inandığını belirten Vali Zülkif Dağlı, Ahmet Ahlatcı’nın ilimizin ve ülkemizin medarı iftiharı olduğunu vurguladı.

Ahlatçı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’nin yönetmeliği ve mevzuatının hazırlandığını ve iki aydır hazırlıkların sürdüğünü anlatan Vali Dağlı, dersliklerin oluşturulduğunu, eğitim materyallerinin hazırlandığını, müfredatta konsensüs sağlandığını da anlattı.

Çocukların seçiminin yapıldığını söyleyen Vali Dağlı; “Buradan beklentimiz çok büyük. Çocuklarımız burada sanayi içinde haftada 4 gün boyunca gerçek eğitim alacaklar. Aldıkları eğitimi 4 yıl sonra aynı yerde çalışmak suretiyle kendilerini geliştirmeye devam edecekler. Daha yukarı okulları okumak isteyenlerle ilgili de planlama yapılacak. Ahlatcı Holding bunu en iyi şekilde yürütecektir. Milli Eğitim Müdürlüğü de öğretmenleri ile birlikte tam destek verecektir. Bu modeli daha başka işadamları ile devam ettirmek istiyoruz. Bu konuda ilki Ahlatcı Holding yaptı. Mesleki eğitim hep konuştuğumuz bir konu. Daha iyi olmasını arzu ettiğimiz en önemli konuların başındadır. Biz bu modeli en iyi şekilde uygulamak istiyoruz. Bu model başka yerlerde de uygulanacaktır” diye konuştu.

Mesleki Eğitim Merkezlerinin, öğrencilerin başarılı ve mutlu olabileceği mesleği seçmeleri, eğitim sistemi ile çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi ve ülkenin nitelikli işgücü ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamak adına önemli olduğunu da belirten Vali Dağlı, bu açıdan ilimizde de 17 adet olan Mesleki Eğitim Merkezlerinin sayılarının arttırılması için çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Vali Dağlı konuşmasının sonunda bu merkezin açılması yönünde imkan ve mekan sağlayan Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı’ya mesleki eğitime vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ