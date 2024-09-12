Valilik Toplantı Salonu’nda düzenlenen imza törenine Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Ahlatcı ile Genel Müdür Kasım Kahraman ve Milli Eğitim Şube Müdürü Hacı Hüseyin Asar da hazır bulundu.

Ahlatcı Holding bünyesindeki altın rafinerisi binasının içinde Ahlatcı Holding tarafından gerekli tadilatlar yapılarak Mesleki Eğitim Merkezi açılmaya uygun hale getirilen alan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis edildi.

Açılması planlanan Mesleki Eğitim Merkezi İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı resmi bir kurum olacak ve merkezde Mesleki Kuyumculuk Teknolojisi alanında eğitim verilecek. Diğer resmi kurumlardan farklı olarak özel sektörle işbirliği yapılarak destek alınan ve doğrudan istihdama yönelik bir kurum olacak olan Ahlatçı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi’nin hazırlanan müfredatı ile mevzuatı da onaylandı.

Yapılan protokol ile belirlenen 150 öğrenci merkezde alanlarıyla ilgili eğitim alacak. 4 yıl boyunca haftada bir gün eğitim alacak öğrenciler diğer günler ise Ahlatcı Holding bünyesindeki altın rafinerisinde beceri eğitimine katılacaklar. Öğrenciler işletmede yapacağı beceri eğitim karşılığında sınıflarına göre asgari ücretin 1/3’ü ve yarısı kadar ücret alacak. 4 yıllık eğitimde başarılı olan öğrenciler lise diploması ile ustalık belgesi alarak mezun olacak. Mezun öğrencilerin istemeleri durumunda tamamı Ahlatcı Holding bünyesinde istihdam edilecek. Ayrıca bu öğrencilerin bedelli askerlik ücreti ve çeyiz masrafı da karşılanacak.

Editör: Haber Merkezi