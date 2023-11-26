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AK Parti'nin 31 Mart’ta yapılacak seçimler için aday belirlemedeki önemli kriterlerden temayül yoklaması sürecini yönetecek komisyonların oluşturulduğunu açıklayan Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Temayül yoklamasının şeffaf ve tarafsız bir şekilde yapılması için her ilde komisyonlar oluşturuldu. Komisyonlarda Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ve Merkez Yürütme Kurulu üyeleri ile milletvekilleri bulunmaktadır” dedi.



Yalova'da yapılacak temayül yoklaması için yapılan çalışmaları yakından takip eden Ahlatcı, temayül yoklamasının sorunsuz tamamlanması için İl teşkilatı ile istişare toplantısı gerçekleştirdi. Temayülün yapılacağı salona giderek hazırlıkları inceleyen Ahlatcı, çalışmalara katılan tüm teşkilat üyelerine teşekkür etti.

Komisyon ve teşkilat ile birlikte bugün yapılacak olan temayül yoklamasının yapılacağı salonda son hazırlık çalışmalarının tamamladığını belirten Milletvekili Ahlatcı, “Emeği geçen AK Parti Yalova Gençlik Kollarımız ve görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, Yalova’mıza ve tüm ülkemize hayırlı uğurlu sonuçlara vesile olmasını niyaz ediyorum” diye konuştu.