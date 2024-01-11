“Bu anlamlı gecede, kalplerimizi temizleyip manevi bir yolculuğa çıkmak, dualarımızı yükseltmek için bir fırsat buluyoruz” ifadelerini kullanan Ahlatcı, mesajının devamında şunları dile getirdi:

“Regaip Kandili, üç ayların başlangıcı ve mübarek günlerin habercisidir. Bu gecede yapacağımız duaların, gönül kapılarımızı açmanın ve birbirimize olan sevgi ve saygımızı pekiştirmenin büyük bir önemi vardır. Rabbimizden, birlik ve beraberlik içinde nice kandillere erişmemizi, sağlık, huzur ve mutluluk içinde yaşamamızı diliyorum.

Dualarımızın kabul olması ve hayırlara vesile olması dileğiyle, Regaip Kandiliniz mübarek olsun.”