Özel Eğitime Muhtaç Spastik Zihinsel Engelli Çocukları Koruma Derneği'nin etkinliğine katılan Ahlatcı, süpriz doğum günü kutlaması ile özel bireyi sevindirdi.

Özel çocuklar ile neşeli dakikalar geçiren Ahlatcı, onlarla sohbet ederek, yakından ilgilendi.

Özel bireyler ile tek tek ilgilenen Ahlatcı, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Buna karşılık özel bireyler Milletvekili Ahlatcı'ya sarılarak, sevgilerini dile getirdiler.

Milletvekili Ahlatcı'yı bir an olsun yalnız bırakmayan özel gençler etrafından sevgi yumağı oluşturdular.

Özel eğitime muhtaç, spastik zihinsel engelli çocukların hayatına dokunmanın ne kadar büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Ahlatcı, "Onlarla vakit geçirmek ve paylaşmaya çalışmak inanılmaz keyifliydi. Bu meleklerimiz, bizlere neşe ve umut veriyorlar. Bizler de onların hayatlarını kolaylaştırmak ve daha iyi bir gelecek hazırlamak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Milletvekili Ahlatcı, Çorum’da yaşayan engelli bireylerin hayat standartını yükseltmeye yönelik çalışmalara hız vereceklerini kaydetti.

Kent genelindeki engelli dernekleriyle istişare içerisinde çalıştıklarını ve her zaman yanlarında olduklarını belirten Ahlatcı, tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Bu meleklerimize sahip çıkalım, destek olalım ve onların yaşam standartlarını yükseltelim. Özel eğitime muhtaç, spastik zihinsel engelli çocuklarımızın yanında olduğumuzu göstermek, hayatlarını kolaylaştıracak projelerin hayata geçirilebilmesi için işbirliği yapmak, daha güzel bir dünya yaratmak adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Özel gençlerin kendisine gösterdiği sevgiden duyduğu mutluluğu dile getiren Milletvekili Ahlatcı, “Onların Mutluluğu Bizim Mutluluğumuz” “Özel vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ve çocuklarımızın yüzünü gülüyor görmek bizleri mutlu ediyor. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Elimizden geldiği kadar onları mutlu etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.