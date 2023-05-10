Ahlatcı, Ortaköy'de başlayan doğalgaz çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, bu çalışmaların önemine değindi. Ayrıca Türkiye Belediyeler Birliği'nin hibe ettiği itfaiye aracını Aşdağul'a teslim eden Ahlatcı, doğalgaz çalışmalarının da başlayacağı müjdesini verdi.

Daha sonra Karahacip'te vatandaşlarla bir araya gelen Ahlatcı, yaptığı konuşmada yol yapımı sözü verdi. Ayrıca Ahlatcı, Çorum'un her bölgesinde ihtiyaç duyulan konularda hizmet edeceklerini ve çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Ahlatcı ziyaretleri esnasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek isteyerek, Millet İttifakı’nı eleştirdi. Ahlatcı, yaptığı konuşmada, 6'lı masanın Türkiye'nin geleceği için hiçbir şey yapmadığını, yapmayacağını sadece iktidar mücadelesi yaptığı ve bundan önce olduğu gibi yine başarı elde edemeyeceğini söyledi. AK Parti'nin ise Türkiye'nin geleceği için büyük yatırımlar yapacağını ve ülkenin, kalkınması için her türlü çalışmayı sürdüreceğini vurguladı.

Ahlatcı, Ortaköy, Aşdağul ve Karahacip'te AK Parti'nin kazandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevginin daim olduğunu belirtti. (Haber Merkezi)