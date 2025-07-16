Çorum’da Ahlatcı Holding tarafından kurulan Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 161 öğrenci kabul edecek.

ASKERLİK VE

ÇEYİZ DESTEĞİ

Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, bu yıl 8. sınıftan mezun olan 161 öğrenciye eğitim kapılarını açacaklarını duyurdu.

Ahmet Ahlatcı, öğrencilere yalnızca nitelikli bir mesleki eğitim sunmakla kalmayacaklarını, aynı zamanda maddi ve sosyal destekler sağlayacaklarını belirtti. Açıklamaya göre; 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine asgari ücretin üçte biri, sınıf öğrencilerine ise asgari ücretin yarısı oranında maaş ödemesi yapılacak.

Mezun olan tüm öğrenciler Ahlatcı Altın Rafinerisi'nde doğrudan istihdam edilecek. Firmada işe alınan kız öğrencilere çeyiz desteği, erkek öğrencilere ise bedelli askerlik ücreti Ahlatcı Holding tarafından karşılanacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Öğrenci alım sürecine ilişkin usul ve esaslar, Proje Yürütme Kurulu tarafından belirlenirken, başvurular 15-31 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular, AHLPARK AVM’de kurulacak Başvuru Noktası üzerinden kabul edilecek. Başvuru formları; öğrencinin eğitim gördüğü okul idaresinden, AHLPARK AVM Başvuru Merkezi’nden, [https://ahlkuyumculukmesem.meb.k12.tr](https://ahlkuyumculukmesem.meb.k12.tr/...) adresinden temin edilebilecek.

ŞARTLAR VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Adayların 2025 yılı LGS Merkezi Puanı en az 200 olacak. Bu puan 5’e bölünerek 100’lük sisteme çevrilecek. Bu yıl yazılı sınav yapılmayacak, LGS puanının %40’ı değerlendirmeye dahil edilecek. Ağustos 2025’te Beceri Sınavı gerçekleştirilecek. Adayların bu sınavdan en az 50 puan alması gerekiyor. Sınav sonucu, değerlendirmeye %60 oranında yansıtılacak. Yazılı puan ve beceri sınavı puanı toplanarak ‘Okula Kabul Puanı’ belirlenecek. Kabul listesine giren adaylara, 3 gün içinde çevrimiçi Kişilik Envanteri Testi uygulanacak.

İLÇELERDEN GELENE

BARINMA DESTEĞİ

Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Muharrem Öktaş, geçtiğimiz yıl Çorum ilçelerinden yalnızca iki öğrencinin kayıt yaptırdığını belirterek, bu yıl ilçelerden yapılacak başvurularda artış beklediklerini ifade etti. Öktaş, ilçelerden gelen öğrencilerin barınma ihtiyaçlarının karşılandığını, bunun da öğrenciler açısından önemli bir avantaj olduğunu vurguladı.

Başvuru ve bilgi için çevrimiçi adres: https://ahlatci.com.tr/ahlatciApp/ik.aspx

Muhabir: Haber Merkezi