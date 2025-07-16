15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, çocuklar için yapılan anlamlı ve coşkulu bir sürprizle kutlandı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, çocuklar ve gençler için unutulmaz bir etkinliğe imza atmak üzere Çorum’a geldi. Geçmişin kültürel mirasını geleceğe taşımayı hedefleyen renkli etkinlik, Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Daha önce 6 Şubat depremlerinden etkilenen iller başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde çocuklarla buluşan “Oyun Tır”ı Çorum halkıyla bsuluştu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonuyla ilimize gelen Geleneksel Oyunlar Tırı'nda bir araya gelen yüzlerce çocuk, hem eğlendi hem de milli birlik ruhunu yaşadı.

15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında ilimizde gün boyu süren etkinliklerde çocuklar, kültürel mirasın bir parçası olan geleneksel oyunları deneyimleme fırsatı buldu. Meydanda kurulan özel alanda çocuklar; mendil kapmaca, halat çekme, çuval yarışı gibi birbirinden eğlenceli oyunlarla keyifli anlar yaşadı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, Kadeş Meydanı'nı adeta bir bayram yerine çevirdi. Çocukların kahkahaları ve neşesi, 15 Temmuz'un anlamını pekiştiren en güzel görüntülerden birini oluşturdu.

Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, etkinliğin amacının 15 Temmuz'un anlam ve önemine dikkat çekmek olduğunu belirtti. Yetkililer, “Bu tür etkinliklerle genç kuşaklarımıza milli birlik ve beraberlik ruhunu aşılamayı hedefliyoruz. Onların hem eğlenmesi hem de değerlerimizi öğrenmesi bizim için çok kıymetli” görüşüne yer verdi.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Ali Çalgan, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ile diğer yetkililer Geleneksel Oyun TIR’ını ziyaret ederek çocuklarla biraraya geldi. Vali Çalgan ve Milletvekili Ahlatcı çocuklarla geleneksel oyunları da oynadı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR