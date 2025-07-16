TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı Amasya’da gerçekleşti.

ÇORUM BİLSEM Müdürü Mehmet Fidan’ın uzman olarak görev aldığı “Doğa ve Çevre Dostu Atılgan Gençlik” başlıklı proje ile öğretmen adayı üniversite öğrencileri, farklı üniversitelerden alanlarında yetkin akademisyenlerle buluşma imkânı buldu.

TÜBİTAK 4004 programına 600 başvurunun yapıldığı dönemde, başvurular içerisinden kabul edilen 108 proje arasına giren “Doğa ve Çevre Dostu Atılgan Gençlik” başlıklı proje, bir eğitim programı olmanın ötesinde doğa sevgisini, çevre bilincini ve sosyal sorumluluğu bir araya getiren, genç öğretmen adaylarının hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak çok yönlü bir yolculuk atmosferinde yürütüldü.

Yürütücülüğünü Amasya Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi İskender Güler’in yaptığı projede Samsun’dan Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Prof. Dr. Soner Çankaya, Tokat’tan Prof. Dr. İbrahim Türkekul, Yozgat’tan Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Ankara’dan Prof. Dr. Naile Çevik, Kastamonu’dan Prof. Dr. Burhan Sevim, Konya’dan Doç. Dr. Eda Güneş, Amasya’dan Prof. Dr. Arzu Cansaran, Prof. Dr. Nezahat Kandemir, Prof. Dr. Ünal Kurt, Prof. Dr. Serap Taşdemir, Doç. Dr. Seda Sabah, Doç. Dr. Serkan Zengin, Dr. Öğr. Üyesi Fatma İnceman Kara, Dr. Öğr. Üyesi Beyda Topan, Dr. Öğr. Üyesi Emel Çakır ve Öğr. Gör. Turgay Koyuncu, HİTÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Turgut Yıldırım ile Amasya Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nden Başöğretmen Yıldıray Döğücü eğitmen olarak yer aldı. Ayrıca Proje Uzmanı olarak Çorum Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Fidan ve Proje Rehberleri olarak da Amasya Üniversitesi’nden Öğr. Gör. Fatih Yolcu, Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Başöğretmen Tülin Güler ve Başöğretmen Dilek Kurt katıldı.

Projeden faydalanmak için başvuru yapan gençlerden, belirlenen kontenjan çerçevesinde sınırlı sayıda katılımcı kabul edilebildi. Van Yüzüncü Yıl, Başkent, Aydın Adnan Menderes, Necmettin Erbakan, İnönü, Dicle, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Siirt, Selçuk, Sivas Cumhuriyet, Amasya, Akdeniz, Karamanoğlu Mehmet Bey ve Kastamonu Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 24 genç projeden yararlandı.

Öğrencilere teknik ve temel bilgilerin yanı sıra Amasya’nın eşsiz doğasında saha gözlemleri de yaptırıldı. Uygulamalı eğitimlerin ağırlıklı olarak yer aldığı program süresince yapılan etkinlikler ile gençlerin çevreye duyarlı, doğayı seven, sorumluluk sahibi ve atılgan bireyler olarak yetişmeleri amaçlandı. Katılımcılar, doğa yürüyüşlerinden ekosistem gözlemlerine, sanat etkinliklerinden astronomiye, matematikten sürdürülebilir turizme kadar disiplinlerarası bir bakış açısıyla hazırlanmış toplam 54 etkinlikte aktif rol aldı.

Programa katılan öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyen eğitimlerde görev alan uzmanlara teşekkür belgeleri de dağıtıldı.

Muhabir: Haber Merkezi