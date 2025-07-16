Özellikle hıyar, domates, ıspanak, mantar ve marul gibi ürünlerin açık alan ve örtü altı üretim yerlerinde numune alımları ve kontroller titizlikle devam ederken, üreticilere bilinçli tarım uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.

Denetimlerde, bitkisel üretimde pestisit kullanımının doğru yöntemlerle gerçekleştirilmesi, reçeteli ilaç uygulamalarına riayet edilmesi ve ilaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresine dikkat edilmesi gerektiği konularında uyarılar yapılıyor.

“ÜRÜN KALİTESİNİ DÜŞÜREN UYGULAMALARDAN KAÇINILMALI”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Üreticilerimizin hasat öncesi tarımsal faaliyetlerinde mevzuata uygun hareket etmeleri büyük önem taşımaktadır. Bilinçsiz ilaçlama ve gübreleme hem ürün kalitesini düşürmekte hem de insan sağlığına zarar verebilecek sonuçlar doğurmaktadır. Denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. Uygunsuzluk tespit edilen ürünlerde idari ve cezai işlemler uygulanacaktır.”

Yetkililer, özellikle hasat ile ilaçlama arasındaki sürelere dikkat edilmesi, yalnızca ürüne ruhsatlı pestisitlerin reçeteyle kullanılması ve reçetesiz zirai ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca üretimde izlenebilirliğin sağlanması ve kayıtlı üretimin zorunlu olduğu hatırlatıldı.

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk sağlığının korunması ve güvenli gıda temini amacıyla denetimlerin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Muhabir: Haber Merkezi