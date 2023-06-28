“Toplumsal birlikteliği sağlayan değerlerin anımsandığı, güzelliklerin ve iyiliklerin yoğun olarak yaşandığı, Kurban Bayramı’nı hep birlikte karşılamanın mutluluğu içerisindeyiz” diyen Yusuf Ahlatcı, paylaşma ve yakınlaşmanın zirveye ulaştığı dini bayramlardan Kurban Bayramına millet olarak kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Bayramların birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatan Milletvekili Ahlatcı mesajında şu görüşlere yer verdi:

“İyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir. Dini bayramlarımızın oluşturduğu bu manevi ortamları taşıdıkları anlam ve öneme uygun olarak kutlamalı; sevincini, coşkusunu, yardımlaşma ve dayanışma duygularını hayatımızın her gününe taşıyabilmek için daha çok çaba göstermeliyiz.

İnsanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, sevinç ve kederlerin paylaşılarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve düzenliğimizin devamına vesiledir. Kısacası Bayramlarımız millet olma şuurumuzun şekillendiği, kuvvetlendiği günlerdir.

Unutmamalıyız ki; bu güzel bayramı, bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşayabilmemizi, mukaddes değerleri uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz.

Kurban Bayramının insanlığa, ülkemize ve halkımıza barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu duygularla, halkımızın, mübarek Kurban Bayramını içtenlikle kutluyor, sağlık ve mutluluk içinde, nice huzurlu günlere hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum”

