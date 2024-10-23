Makina ve Kimya Endüstrisi A.Ş. (MKE), savunma sanayisinde yerli üretim kapasitesini artıracak kritik bir projeye imza attı. Kırıkkale’de kurulacak Nitroselüloz Üretim Hattı için Nanografi Nano Teknoloji A.Ş. ile tedarik sözleşmesi imzalandı.

MKE‘nin savunma sanayi alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefleri doğrultusunda bu proje, patlayıcı üretiminin temel bileşeni olan nitroselülozun üretim kapasitesini artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında inşa edilecek üretim hattı, Türkiye’nin mühimmat üretimindeki kritik ihtiyaçlarını karşılayarak stratejik alandaki dışa bağımlılığı sona erdirmeyi hedefliyor.

22 Ekim 2024 tarihinde SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında gerçekleştirilen imza törenine, MKE A.Ş. Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmet Sayhan ile Nanografi A.Ş.’nin ana şirketi Ahlatçı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı katıldı.



YERLİ TEKNOLOJİ İLE ÜRETİM

Prof. Dr. İsmet Sayhan, törende yaptığı açıklamada, projenin Türkiye’nin savunma sanayisindeki gücünü artıracağını vurguladı. Sayhan, “Bu proje, Türkiye’nin savunma sanayisinde kendi ayakları üzerinde durma kararlılığının en somut göstergelerinden biridir. Milli üretim kapasitemizi artırarak, dışa bağımlılığı azaltacak ve ulusal güvenliğimize büyük katkı sağlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Nanografi’nin ana şirketi Ahlatçı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatçı da projeye dair değerlendirmelerde bulunarak, “Nanografi olarak, savunma sanayimizin güçlenmesine katkı sağlayacak bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz. Ülkemiz için stratejik öneme sahip bu tesis, tamamen yerli teknoloji ile kurulacak ve gelecek nesillere güçlü bir miras bırakacağız.” dedi.

2025 yılı sonunda tamamlanması planlanan nitroselüloz üretim hattı, Türkiye’nin mühimmat üretimindeki stratejik ihtiyaçlarına önemli katkı sağlayacak.