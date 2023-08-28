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Ahlatcı Çorum FK’nın, bu sezonun ilk haftasında, Tuzlaspor’u deplasmanda 3-0 yendiği maçı tribünden izleyen ve karşılaşma sonrası soyunma odasına inerek takımı tebrik eden, 10’ar bin lira da galibiyet primi açıklayan Yusuf Ahlatcı, Göztepe galibiyetinden dolayı da son derece mutlu olduklarını söyledi.

Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, Başkanvekili Feyyaz Gökel, 2.Başkan Yılmaz Özkul ve yönetim kurulu üyesi Akın Parmaksız tarafından karşılanan Yusuf Ahlatcı, Cumartesi günü Göztepe karşısında alınan galibiyetten ötürü Oğuzhan Yalçın nezdinde tüm takımı tebrik ederken, “Kulübümüzle, futbolcularımızla, yöneticilerimizle, taraftarlarımızla, tüm Çorumlu hemşehrilerimizle biz büyük bir aileyiz. Takımımız galip geldikçe seviniyor, kulübümüzle gurur duyuyoruz. Oğuzhan Yalçın başkanımızın şahsında tüm ekibi canı gönülden tebrik ediyorum. Bizlerde aziz milletimizin temsilcileri olarak her zaman kulübümüzün yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

FORMA

HEDİYE

EDİLDİ

Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da, ziyaret ve destek açıklamalarından dolayı Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür ederken, isminin yazılı olduğu 19 numaralı Çorum FK forması hediye etti. Ahlatcı, “Formamı gururla giyeceğim” dedi.