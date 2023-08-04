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Çorum tarımını geliştirmek ve üreticilerin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla burada yapılan toplantıda; Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir ile İlçe Ziraat Odası Başkanları hazır bulundu.

Çorum tarımının dünü, bugünü ve yarınının masaya yatırıldığı toplantıda çiftçilerin sorunları masaya yatırılarak karşılıklı fikir alış-verişinde bulunuldu.

Çorum tarımının gelişmesi için de atılacak adımlarla ilgili istişarelerde bulunduklarını ifade eden Milletvekili Yusuf Ahlatcı, tüm Ziraat Odası Başkanlarını tek tek dinledi.

Tüm Ziraat Odası Başkanlarını tek tek dinleyerek notlarını alan Milletvekili Ahlatcı, çözüm noktasında neler yapılacağı ile ilgili bilgiler aldı.

Çiftçilerin alandaki talepleri ile ilgili yapılması gerekenler ve çözüm önerilerini oda başkanlarından dinleyen Ahlatcı, Çorum tarımını güçlendirmek adına tüm girişimleri yapacağının altını çizdi.

Çorum tarımını ön plana çıkarmak üzere bir araya geldiklerini kaydeden Milletvekili Ahlatcı, Çorum'un bereketli topraklarının binlerce yıllık tarımsal mirasıyla ülkenin gözbebeği olduğuna vurgu yaptı

Konuşmasında Çorum tarımının gücüne vurgu yapan Milletvekili Ahlatcı, "Çiftçilerimizin emeği, ülkemizin sofralarını zenginleştirir ve tarımsal üretimle kalkınmamızın temel dayanağıdır. Geleceğimizi güvence altına almak için tarımın sürdürülebilirliğini sağlamak ve çiftçilerimizi desteklemek öncelikli hedefimizdir. Çorum tarımının zenginliği, geleneksel yöntemlerle birleştirilerek, çağdaş tarım teknikleriyle daha da geliştirilecektir" dedi.

Çorum'un verimli topraklarıyla ve üreten çiftçileriyle de tarımsal üretimde cazibe merkezi haline gelmesi gerektiğine değinen Milletvekili Ahlatcı, yenilikçi tarım projeleriyle çiftçilerin verimliliğini artırmak ve pazarlama imkanlarını genişletmek için çalışmalara bu yönde ağırlık vereceklerini açıkladı.

Her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek Milletvekili Ahlatcı, "Çiftçilerimizin yanında olmaya ve onların ihtiyaçlarına duyarlılıkla yaklaşmaya devam edeceğiz. Çorum tarımı, bölgenin ve ülkenin ekonomik gücünü destekleyen en önemli unsurlardan biridir. Bu değerli sektörü daha da ileriye taşıyacak, tarımsal potansiyelimizi en üst düzeyde değerlendirecek adımları atmaktan gurur duyuyoruz. Birlikte, Çorum tarımının gücüne güç katmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Çiftçilerimiz başımızın tacıdır" diyen Milletvekili Ahlatcı, Çorumlu çiftçilerin Ankara’da ki temsilcisi olarak her zaman yanlarında olacağını ifade etti.

