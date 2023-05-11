Yapılan yatırımın ülkenin savunma sanayine büyük güç katacağına dikkat çeken Ahlatcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı'ya teşekkür etti.

Yusuf Ahlatcı konuşmasında, "Bizde laf yok iş var!" diyerek, vatan ve milletin hizmetkarı olduklarına vurgu yaptı. Ayrıca muhalefeti eleştiren Ahlatcı, “Buradan gördüğümüz şu ki Sungurlu’dan, Çorum’dan ve Türkiye’den 6’lı Masa-Laf İttifakına oy yok! Fazla söze de gerek yok. Onlar konuşur AK Parti yapar!” ifadelerine yer verdi.

Ahlatcı, 14 Mayıs’ta yapılacak olan genel seçimlere de değinerek, AK Parti'nin hizmetlerine ve projelerine vurgu yaparak, "Yola devam diyoruz. Cumhur İttifakı olarak yolumuza devam edeceğiz. Millete hizmet yolunda en güzel, en doğru hizmetlerin adresi her zaman Ak Parti olacaktır" dedi. (Haber Merkezi)