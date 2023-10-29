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Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük bir gurur ve coşkuyla 100. yılını doldurduğunu söyleyen Yusuf Ahlatcı: “1923 yılında kurulan bu büyük milletin, yüzyıl boyunca elde ettiği başarılar, demokrasiye olan bağlılığı ve güçlü ekonomisiyle dünyada saygın bir konuma ulaşmasını gururla kutluyoruz. Bu özel dönemde, Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızın birlik ve beraberlik içinde olduğunu bir kez daha görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Cumhuriyetimizin 100. Yılının Türk halkının azim ve kararlılığıyla şekillenen bir başarı öyküsü olduğunu anlatan Ahlatcı: “Bu özel gün, geçmişten gelen değerlerimize bağlılığımızı ve geleceğe olan güvenimizi yansıtmaktadır. Türkiye'nin aydınlık yarınları için, Cumhuriyetimizin ilk günlerinde olduğu gibi, milletimizin birlik ve beraberlik içinde olması büyük önem taşımaktadır. Bizler, bu kutlu dönemde ülkemizi daha da ileriye taşıyabilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin kalkınması, refah seviyesinin artması ve demokrasimizin daha da güçlenmesi için azimle çalışacak, Cumhuriyetimizi daha da ileriye taşıyacağız” açıklamasında bulundu.

“Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, geleceğe umutla bakıyor, milletimizin birlik ve beraberlik içinde nice yüzyıllara ulaşmasını diliyoruz. Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımızla kutluyor, Türk milletinin her bir ferdine sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir gelecek diliyoruz” diyen AK Parti Çorum Milletvekili Ahlatcı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu vesileyle; Türkiye Cumhuriyet’imizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, onunla birlikte mücadele eden silah arkadaşlarını, Aziz şehitlerimizi, cesaretleriyle örnek olan kahraman gazilerimizi ve Milli Mücadele'nin en zorlu günlerinde Cumhuriyet'imizin temellerini atan Meclis'imizde görev yapan vekillerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Onların azim ve fedakarlıkları, ülkemizin bugünkü güçlü duruşunun temelini oluşturuyor. Hep birlikte, Cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak yolumuza devam edeceğiz”