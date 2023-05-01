Ev sohbetleri kapsamında Ulukavak Mahallesi, Osmancık Caddesi'nde ikamet eden Raife Baltalı isimli vatandaşın evine konuk olan Ahlatcı, “Ankara’da gönlü güzel hemşehrilerimin teveccühleri ile Çorum’umuzun gönlü güzel hemşerilerime hizmet vereceğim” dedi.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin öneminden bahseden Ahlatcı, çocukların geleceği için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'ye destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Cumhur ittifakının bu vatanın ve bu milletin sigortası olduğunu belirten Ahlatcı, vatandaşlardan askerimize ve vatandaşlarımıza kurşun sıkan teröristlerle işbirliği yapan 7'li masaya oy vermemelerini istedi.

Ev ziyaretinde kendisine; Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir ve il yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. (Haber Merkezi)