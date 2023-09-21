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Ahlatcı Çorum FK, yarın akşam Sakaryaspor’la oynayacağı 6.hafta maçının hazırlıklarını sürdürürken, Kalkilya heyeti, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın nezaretinde kulübü ziyaret etti. Ziyarete; Kalkilya Belediye Başkanı Faysal Shraim, Belediye Meclis Üyesi Nabil Barham, Belediye Birim Sorumluları Ameed Shraim ve Halit Taha, Ticaret Odası Başkanı Tarik Şavar, Ticaret Odası üyeleri Kemal Sabi, İyad Karaki, Nasir Kharub, Hasan Şikiero ve Al Kudüs Üniversitesi Kalkilya Şube Başkanı Atiyye Muslih’i ve beraberindekiler katıldı.

Filistin heyetini Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın ve yöneticiler karşıladı. Antrenmanı izleyen Aşgın ve Kalkilya heyeti, teknik heyet ve futbolcularla sohbet ederken, baklava ikramında bulunarak, başarı dileklerini iletti. Heyet, daha sonra kulüp merkezinde ağırlanırken, Ahlatcı Çorum FK Başkaın Oğuzhan Yalçın, Kalkilya heyetine teknik heyet ve futbolcuların imzaladığı Çorum FK forması hediye etti. Yalçın, Filistin’de Süper Lig’e yükselme mücadelesi veren Kalkilya takımına da başarı dileklerinde bulundu.