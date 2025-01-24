Özellikle son haftalarda sık sık para ve tribün blok kapatma cezalarına çarptırılan Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta Ümraniyespor’la oynadığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi 21.hafta maçıyla ilgili de aynı cezaları yedi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), kırmızı-siyahlı kulübe taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin bu sezon ev sahili kulüp olduğu maçlarda dördüncü kez gerçekleşmesi nedeniyle 150.000 lira para cezası, eylemi gerçekleştiren taraftarların bulunduğu Doğu Tribün D-4 ve D5 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle Bandırmaspor maçına girişlerinin engellenmesine karar verdi.

Ahlatcı Çorum FK’ya verilen cezaların genelde Doğu Tribününden kaynaklanması dikkat çekiyor.

PFDK, Ahlatcı Çorum FK’yı, taraftarlarının neden olduğu “saha olayları”ndan dolayı da 84.000 lira para cezasına çarptırdı.

Ahlatcı Çorum FK play-off potasında yer almasına rağmen tribünlerin çok büyük bolümü boş kalırken, elde edilen hasılatın cezaları ödemeye bile yetmediği belirtiliyor.