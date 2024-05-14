Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonu 56 puanla 5.sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselme umutlarını play-off maçlarına taşıyan Ahlatcı Çorum FK, profesyonel lig tarihinde beşinci kez play-off oynama hakkı kazandı.

İLK PLAY-OFF’TA

FİNAL OYNADI

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, ilk kez 2014-2015 Sezonunda Play-Off’a kaldı. Tuzlaspor’un şampiyon olduğu 3.Lig 1.Grup’ta normal sezonu 56 puanla 5.sırada tamamlayarak play-off’a yükselen Ahlatcı Çorum FK, yarı finalde Darıca Gençlerbirliği ile eşleşti. Kocaeli temsilcisi ile ilk maçta Çorum’da 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK, Darıca’daki rövanşı 59.dakikada Buğra Erdoğan ve 90+3.dakikada Berat Ali Genç’in golleriyle 2-0 kazanarak finale yükseldi.

ŞAMPİYONLUĞU

İSTANBULSPOR’A

KAPTIRDI

O zamanki adı Çorum Belediyespor olan Ahlatcı Çorum FK, finalde İstanbulspor’la eşleşti. 26 Mayıs 2015’te, Eskişehir’de oynanan maçı 3-1 kaybeden Çorum temsilcisi 2.Lig hayallerine veda ederken, İstanbulspor 2.Lig’e yükseldi. İstanbulspor’un gollerini 30.dakikada Hurşit Taşçı, 35.dakikada Efe Berke Özcan ve 88.dakikada Veysi Öz atarken, Çorum temsilcisinin golü 36.dakikada Muhammed Fatih Kanat’tan geldi.

NİĞDE’Yİ

GEÇEMEDİ

Ahlatcı Çorum FK, 2015-2016 Sezonunda mücadele ettiği ve Kastamonuspor’un şampiyon olduğu 3.Lig 3.Grup’ta da normal sezonun 59 puanla 4.sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.

Niğde Beledieyespor’la eşleşen Çorum ekibi, yine ilk maçı sahasında oynadı. Çorum’daki maçta Niğde temsilcisi 36.dakikada Rıdvan Çelik ile 1-0 öne geçerken, Ahlatcı Çorum FK şimdiki kulüp başkanı Oğuzhan Yalçın’ın 80.dakikada penaltıdan attığı golle beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 bitti.

Niğde’de oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçta gülen taraf 3-2’lik skorla Niğde Belediye oldu. 2.Lig hayallerine bir kez daha veda eden Çorum temsilcisinin gollerini 44.dakikada Çağrı Tekin ve 90+4.dakikada Gökhan Kılınç atarken, adını finale yazdıran Niğde Belediye’nin golleri 13.dakikada Uğur Ayhan, 22 ve 39.dakikalarda ise İbrahim Alan’dan geldi.

FİNALİ ALTAY’A

HEDİYE ETTİK

Ahlatcı Çorum FK, 2016-2017 Sezonunda da Play-Off’a kalarak üst üste üçüncü sezonunda da 2.Lig şansını ekstra maçlara taşıdı.

Sancaktepe Belediyespor’un şampiyon bitirdiği sezonda 3.Lig 1.Grubu 58 puanla 5.sırada tamamlayarak play-off bileti alan Ahlatcı Çorum FK, bu kez Altay’la eşleşti. Çorum’da oynanan yarı finalin ilk maçını 12.dakikada Yakup Alkan, 49.dakikada da Salim Uzun’un golleriyle 2-0 kazanarak rövanş için büyük avantaj sağlayan Çorum temsilcisi, İzmir’deki rövanşta avantajı koruyamadı.

Öncesinde ve sırasında olayların yaşandığı rövanşta ilk yarı 0-0 bitti. İkinci yarının ilk dakikasında İbrahim Ferdi Coşkun’la golü bulan Altay, 90.dakikada Hasan Furkan Deniz’le durumu 2-0’a getirerek maçı uzatmalara taşımayı başardı.

Uzatmalarda, 98.dakikada Yakup Kayış topu kendi kalesine göndererek skoru 3-0’a getirirken, 120+2’de İbrahim Akın maçın skorunu 4-0 olarak belirledi. Ahlatcı Çorum FK üst üste üçüncü kez 2.Lig hayallerine veda etti.

KOCAELİ’Yİ

ELEDİK

Ahlatcı Çorum FK, 2018-2019 Sezonunda mücadele ettiği 3.Lig 3.Grup’ta play-off oynama hakkı kazandı. Bayburt Özel İdare şampiyon olarak direkt 2.Lig’e yükselirken, 52 puanla 5.sıradan play-off bileti alan Ahlatcı Çorum FK, play-off yarı finalinde Kocaelispor’la eşleşti. İlk maç Çorum’da oynanırken, 73.dakikada Kemal Can’ın golüyle 1-0 kazanan Kocaelispor rövanş için büyük avantaj elde etti.

Kocaeli’de oynanan rövanş maçında 44.dakikada Mert Yavuz’un kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Ahlatcı Çorum FK, 72.dakikada Yakup Alkan, 74.dakikada da Mikail Albayrak’la iki gol daha bularak maçı 3-0 kazanıp adını finale yazdırdı.

VE ŞAMPİYONLUK

Çorum temsilcisi, finalde Antalya ekibi Serik Belediye ile eşleşti. 24 Mayıs 2019’da, Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanan maçta Serik Belediye 7.dakikada Erdi Taşkent’le öne geçti. Ahlatcı Çorum FK 15.dakikada Mikail Albayrak’la beraberliği sağladı ve normal süre 1-1 bitti.

105.dakikada Eşref Korkmazoğlu’nun kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Ahlatcı Çorum FK, maçı penaltılara taşımayı başardı. Barış Çiçek, Volkan Serim, Ertuğrul Sancaktutan ve Yakup Alkan’la penaltıları gole çeviren Ahlatcı Çorum FK rakibine 4-2 üstünlük sağladı ve genel skorda da maçı 5-3 kazanarak şampiyon olup 2.Lig’e yükseldi.