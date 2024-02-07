Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren ve bunun yanında ikincilik şansı güçlü şekilde devam eden Ahlatcı Çorum FK, son haftalardaki formuyla dikkat çekiyor. Oynanan futbol ve alınan sonuçlar camianın umutlarını artırırken, taraftarın yüzünü güldürüyor.

Ligin ilk 11 haftasında, teknik direktör Tahsin Tam nezaretinde, 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi alan ve 14 puan toplayan Ahlatcı Çorum FK, Tam’la yolların ayrılmasından sonra göreve Serkan Özbalta’nın getirilmesiyle adeta uçuşa geçti. Kırmızı-siyahlı ekip, Serkan Özbalta nezaretinde çıktığı ilk maçta, deplasmanda Kocaelispor’a son dakika golüyle 2-1 yenilirken, 12 Kasım’da aldığı bu yenilgiden sonra çıktığı 9 maçta sırtı yere gelmedi. Çorum temsilcisi, bu maçlarda sırasıyla Altay ve Adanaspor’u 3-0, Erzurumspor’u 4-1, Boluspor’u 2-0, Tuzlaspor’u 2-1, Giresunspor’u 3-0 yenerken, Şanlıurfaspor ve Göztepe ile 1-1, en son Gençlerbirliği ile de 0-0 berabere kaldı.

9 maçtır kaybetmeyen Ahlatcı Çorum FK, kendi adına sezonun en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Kırmızı-siyahlılar, 9 Şubat Cuma günü, sahalarında Ümraniyespor’la oynayacakları maçı kazanarak hem play-off potasındaki yerlerini korumayı, hem de yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyorlar.