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Çorum temsilcisi, tarihinde biri Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) olmak üzere 22 Ekim’de 3 maç oynarken, 2011’de, Kırşehirspor’la evinde oynadığı BAL maçını 9-0, 2016’da yine evinde Manavgatspor’la oynadığı 3.Lig maçını 4-0 kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 2014’te, evinde Çankaya FK ile oynadığı maçta da sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Eyüpspor ise tarihinde 22 Ekim gününde 8 maç oynadı. İstanbul ekibi bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, attığı 8 gole karşılık 12 gol yedi.

Eyüpspor, 12 Ekim’deki galibiyetlerini 1989’da Kütahyaspor’u deplasmanda 2-1, 2021’de sahasında Adanaspor’u 1-0 yenerken, Payasspor’la 0-0, Tuzlaspor’la 1-1, Altınordu ile de 2-2 berabere kaldı. İstanbul temsilcisi yenilgilerini ise Karadeniz Ereğli’ye karşı 2-1, Sarıyer’e karşı 3-0, Kasımpaşa’ya karşı da 3-1’lik skorlarla aldı.