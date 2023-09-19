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Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta Ümraniyespor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle birlikte son 21. Lig maçında, 19.kez ilk golü atan taraf olurken, bu maçlardaki 17.galibiyetini aldı. Kırmızı-siyahlı takım yenik duruma düştüğü 2 maçı ise kaybetti.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz hafta, İstanbul deplasmanında Ümraniyespor’u 3-0 yenerken, üst üste 21.maçı da gollü bitti. Kırmızı-siyahlı takımın gol attığı maçlarda yenilmeme serisi 21 karşılaşmaya çıktı.

Resmi maçlarda en son geçen sezon, 22 Ocak 2022’de, Somaspor’la deplasmanda 0-0 berabere kalan Ahlatcı Çorum FK’nın sonrasında oynadığı 21 lig maçında da gol oldu. Kırmızı-siyahlı takım bu maçların tam 19’unda ilk golü bulan taraf olarak dikkat çekti.

GOL ATARSA

YENİLMİYOR

İlk golü attığı 19 maçta 17 galibiyet alan Ahlatcı Çorum FK, sadece geçen sezon evinde Afyonspor’la 2-2, Menemen FK ile de deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan kaybetti. Bu periyotta yenilgisi bulunmayan kırmızı-siyahlı takım 53 puan toplarken, attığı 46 gole karşılık 9 gol yedi.

İLK GOLÜ YERSE

YENİLİYOR

Ahlatcı Çorum FK, son 21 lig maçının sadece 2’isinde gol bulamadı. Kırmızı-siyahlı ekip, gol atamadığı maçlarda bu sezonun 2.haftasında evinde Giresunspor’a 2-0, 4.haftasında da yine evinde Gençlerbirliği’ne 1-0 yenildi.

Çorum FK, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, ilk golü bulduğu 3 maçı da kazandı. Çorum temsilcisi deplasmanda oynadığı bu maçlarda Tuzlaspor ve Ümraniyespor’u 3-0, Göztepeyi ise 2-1 yendi.