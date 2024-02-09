Başkanlığını hemşehrimiz, Avukat Fatih Maden’in yaptığı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK’nın geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçı tribünden izleyen bazı taraftarlara ceza verdi. Kurul, karşılaşmayı 407 blokta izleyen taraftarların, “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle elektronik bilet kapsamındaki kartlarını 18 Şubat’taki Sakaryaspor maçı için bloke etti. Kurul, “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin misafir takım olduğu maçlarda ikinci kez gerçekleşmesi nedeniyle Ahlatcı Çorum FK’ya ise 20.000 lira para cezası verdi.

PFDK, Gençlerbirliği’ne de ceza verdi. Başkent ekibinin de “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminde bulunan Batı VIP Sol Tribününde yer alan taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.