Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, 30.hafta maçında, Pazar günü Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek. Çorum temsilcisinde tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

4 maçlık galibiyet hasretine geçtiğimiz hafta Ankara’da Gençlerbirliği’ni 2-1 yenerek son veren Ahlatcı Çorum FK, yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı nezaretindeki ilk iç saha maçında Keçiörengücü’nü konuk edecek. Kırmızı-siyahlı ekipte teknik patron Tuncay Şanlı tüm hesapları galibiyet üzerine yaparken, sakatlığı süren Ahmethan Köse ve sakatlık sonrası bireysel çalışmalara başlayan Geraldo forma giyemeyecek.

Haftayı sahasında aldığı 3-1’lik Erzurumspor yenilgisiyle kapatan Keçiörengücü’nde de hedef Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmak. Ligin en başarılı üç deplasman takımında biri olan Başkent ekibinde sarı kart cezalısı olan Erkam Develi, Orhan Nahırcı ve Mame Diouf, play-off yarışını direkt ilgilendiren kritik maçta forma giyemeyecekler.

42 puanla 9.sırada yer alan Keçiörengücü ile aynı puanlı 10.sırada Ahlatcı Çorum FK arasında, Pazar günü Çorum Şehir Stadı’nda oynanacak maçı İstanbul bölgesi üst klasman hakemlerinden Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Saat 13.30’ başlayacak kritik maçta Taşkınsoy’un yardımcılıklarını Bursa bölgesinden Kemal Elmas ile İstanbul bölgesinden Çağrı Yıldırım yapacak olup, Rize bölgesinden Sinan Dereci de dördüncü hakem olarak görev alacak.