Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 26.hafta maçında konuk olduğu lider Eyüpspor’u 1-0 yenerek play-off umutlarını yeşerten, üçüncü sıra için de oldukça iddialı bir konuma gelen Ahlatcı Çorum FK’da gözler 16 Mart Cumartesi günü, Manisa FK ile oynanacak zorlu maça çevrildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, İstanbul dönüşü 1 günlük iznin ardından dün yaptığı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarına başladı. Saat 16.00’da, tesislerde toplanan kırmızı-siyahlılar, saat 17.00’de haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde yapılan antrenman yenileme çalışması şeklinde geçti.

Ahlatcı Çorum FK, bugün yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Ahlatcı Çorum FK ile Manisa FK arasında Cumartesi günü, Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.