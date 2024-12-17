Gazeteniz ÇORUM HABER’in dün sürmanşetten ve 3. Sayfadan geniş biçimde verdiği Ahlatcı Holding’in “Analistler ve Yatırımcılar Toplantısı”, Oda TV tarafından da önemle haberleştirildi. Oda TV, altın sektöründe dünya devleri arasına adını yazdıran Ahlatcı’nın, altın madenciliğinde yeni yatırımlarına dikkat çekerken, Ahmet Ahlatcı’nın babasının “ayakkabıcı” olduğu yolundaki sözlerini de öne çıkardı.

Ahlatcı Doğalgaz (AHGAZ) ve Enerya tarafından İstanbul Raffles Otel’de düzenlenen toplantıda, katılımcılara doğalgaz, bankacılık ve altın madeni işletmeciliği operasyonları operasyonları hakkında güncel bilgiler verilmiş, finansal sonuçlar değerlendirilmişti.

Toplantıya, Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Başkan Vekili Ahmet Emin Ahlatcı, Yönetim Kurulu üyeleri Ateş Ahlatcı ve Sibel Ahlatcı, Ahlatcı Holding CEO’su Kadri Samsunlu, Gaz Grup Başkanı Kasım Kahraman, Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Karahan, Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, Genel Müdür Yardımcıları Ahmet Parlak, ve Kamil Kibar katılmıştı.

CEO Kadri Samsunlu, holding hakkında genel bilgilendirme yaparken, Kasım Kahraman gaz grubunun operasyponel faaliyetlerini özetlemiş, Dünya Katılım Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Parlak, Dudullu şubesiyle birlikte bankanın şube sayısının 16’ya çıktığını anlatmıştı. Tuncay Karahan ise Borsa’da işlem gören AHGAZ ve Enerya’nın 2025-26 hedefleri hakkında bilgi vermişti.