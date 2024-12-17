Turgut Özal İşmerkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Proje Şenliği’nde öğrenciler, hayallerini tasarlayıp projelendirdiler ve sunumunu yaptılar.

“Teknofest Gençliği” olarak da isimlendirilen genç kuşaklar, yerli ve milli teknoloji hamlesi adına gelecek vaat ettiklerini eserleriyle ortaya koydular.

Genç mucitlerin emekleriyle ortaya koyduğu birbirinden yaratıcı projeler, onların azmini ve hayal gücünü gösterirken, veliler de çocukları ile birlikte bu büyük heyecanı paylaştılar. Gençler, geleceğin mühendisleri, tasarımcıları, teknoloji liderleri olarak büyük takdir topladılar.