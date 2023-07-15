Milletvekili Yusuf Ahlatcı, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde demokrasiyi, hukuk devletini, milli iradeyi ve Türk halkının sarsılmaz birliğini hedef alan tarihin kaydettiği en büyük ihanet ve işgal girişimine, menfur bir kalkışmaya maruz kalmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve milletine silah doğrultmaya cüret eden terör örgütü FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain eylem sadece bir darbe girişimi değil, yabancı bir servisin güdümünde bir işgal girişimiydi.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla, FETÖ ve iş birlikçilerine karşı ellerinde bayraklarıyla meydanlara, hava limanlarına koşan milletimiz vatanına, bayrağına ve namusuna olan bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Milletimizin verdiği bu büyük kahramanlık destanı asla unutulmayacak ve daima hatırlanmaya devam edecektir.

Rengini şehitlerimizin kanından alan ay-yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içmiş olan aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla gece boyunca tankın, tüfeğin, topun, uçağın, helikopterin karşısına imanıyla, inancıyla, yüreğiyle kendini siper ederek, darbe teşebbüsünde bulunanların hedeflerine ulaşmalarını engellemiştir. Aziz milletimiz, günlerce tuttukları demokrasi nöbetleri ile milli iradeye sahip çıkmış ve vatan sevgisini tüm dünyaya bir kez daha haykırmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle; birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması dileğiyle 15 Temmuz gecesi devletimizin bekası için canlarını feda ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle, saygıdeğer ailelerini şükranla anıyor, milli irademize sahip çıkan değerli Çorumlu hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.