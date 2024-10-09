Türk sporunun köklü kulüplerinden Galatasaray, ülkemizin önde gelen elektronik para kuruluşlarından AHL Pay ile yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. AHL Pay, Galatasaray Erkek Futbol A Takımı forma şort sponsorluğundan sonra Otizm Yüzme Takımı’nın da isim sponsoru oldu.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta düzenlenen anlaşmanın imza töreni, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora ve Lara Yılmaz ile AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin’in katılımıyla gerçekleştirildi.

ÇETİN: GURUR DUYUYORUZ

AHL Pay Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Enver Çetin, Galatasaray Spor Kulübü’nün otizmli bireyler için oluşturduğu yüzme takımına isim sponsoru olmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederken, “AHL Pay’ın bir Ahlatcı Holding iştiraki olması ve Ahlatcı Holding’in sosyal sorumluluk misyonu dahilinde otizmli bireylerin sosyalleşebilmelerine ve spor yapabilmelerine sponsor olmaktan gurur duyuyoruz.

Galatasaray AHL Pay Otizm Yüzme Takımı şimdiden ilklere imza atmıştır. İlk kez bir spor kulübü otizmli bireyler için bir takım kurdu. Otizm yüzme takımı Galatasaray bünyesinde AHL Pay’in sponsorluğu ile ilk kez şubeleşti. Merkez Bankası tarafından en geniş kapsamlı Elektronik Para Kuruluşu lisansına sahip olan AHL Pay de birçok ilke imza atmıştır.

Galatasaray ile AHL Pay arasındaki isim sponsorluğu anlaşmasının her iki taraf için hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

AHL PAY’İN BİZİMLE YÜRÜMESİ ÇOK KIYMETLİ

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Ece Bora ise yaptığı açıklamada, “Başkanımızın da en önemli projelerinden biri olan stadımızın yanındaki 60 dönümlük spor kompleksi tamamlandığında ilk imzasından bu yana otizm yüzme havuzu içindedir. Yüzlerce, binlerce çocuğa hem müthiş bir beceri kazandırmış, hem de onlara bu ocağın altında sosyalleşebilecekleri, hayata kavuşabilecekleri bir alan yaratmış oluyoruz. Bugün hayallerimin gerçekleştiği gün. İlk defa bu büyüklükteki bir kulüp böylesi bir yapıya imza atıyor. AHL Pay’in inancı ve bizimle yürümesi çok kıymetli” dedi.

AHL PAY İLE DAHA ÇOK SPORCUYU DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORUZ

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Lara Yılmaz ise, “Toplumsal farkındalık yaratmanın ve otizmin yalnızca bir farklılık olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her bireyin farklı yetenekleri ve potansiyelleri var. Önemli olan, bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve gereken desteği sağlamaktır.

AHL Pay ile birlikte bu süreçte daha fazla fırsat sunabilmeyi, spora teşvik etmeyi ve başarı yolunda daha çok sporcumuzu desteklemeyi amaçlıyoruz” şeklinde konuştu.